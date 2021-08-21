شراكة مع تعليم عسير

وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» ممثلة بفرع عسير، اتفاقية شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بمنطقة عسير.

ووقع الاتفاقية عن إخاء الأمين العام صالح بن خليف الدهمشي وعن تعليم عسير المدير العام الدكتور أحمد العُمري، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى مساندة ودعم مستفيدي إخاء عسير في الجوانب التعليمية والتدريبية، وفي مجال الأنشطة الطلابية، والأعمال التطوعية، بما ينعكس ويعود بالفائدة على المستفيدين.

وتأتي هذه الشراكة حرصًا من الطرفين على الإسهام في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة للارتقاء بأبناء دوت الخليج تعليميًا، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ التي أكدت دعم الأيتام تربويًا وتعليميًا.