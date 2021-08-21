حضور من مختلف الجنسيات بموسم عنيزة للتمور

يستقبل ركن الضيافة في موسم عنيزة للتمور، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، تحت إشراف محافظة عنيزة وبشراكة إستراتيجية مع البلدية، وبقية شركاء النجاح، جميع زوار المدينة الغذائية - مقر الفعاليات - من خارج المملكة، والذي سجل حضورا لافتا في مواسم ما قبل الجائحة، إلا أن ذلك لم يمنع وجود البعض منهم وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي ، ومن جميع أنحاء العالم. ويحظى الزوار في برنامج يومي يبدأ باستضافتهم في الركن المخصص، وتقديم شرح موجز عن ساحة المزادات، مع التعريف بالكيفية التي يتم فيها استقبال التمور، مرورا بالفحص الصحي ثم الدخول لساحة المزادات، ومن ثم الوصول إلى منطقة التصدير المحطة النهائية، ثم يخير الضيف بين التسوق منفردا أو بصحبة أحد أعضاء لجنة العلاقات، لخدمته فيما يحتاج من معلومات.



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