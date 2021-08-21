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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى تونس

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى تونس

متابعات الخليج 365 - واس

وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى تونس، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية تونس.

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى تونس - متابعات الخليج 365

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له بمطار قرطاج الدولي، معالي مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الأستاذ عثمان الجرندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى تونس - متابعات الخليج 365 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى تونس - متابعات الخليج 365

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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