شكرا لقرائتكم خبر الصحة: جرعات لقاح كورونا تتجاوز 33 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوزت 33 مليونا و481 ألفا و710 جرعات أعطيت عبر 587 موقعا للتطعيم في المناطق كافة.

وحثت الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت «إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة»، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 409 حالات مؤكدة، وتعافي 710 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5242 حالة منها 1162 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 541,610 حالات وبلغ عدد حالات التعافي 527,899 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 11 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8469 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

أرقام حالات كورونا بالمملكة:

إجمالي الإصابات 541,610

إجمالي الوفيات 8,469

وفاة جديدة 11

حالات شفاء جديدة 710

الحالات النشطة 5,242

حالات التعافي 527,899

إصابات جديدة 409

الحالة الحرجة 1,162