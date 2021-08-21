الصحة: جرعات لقاح كورونا تتجاوز 33 مليونا

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وحثت الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت «إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة»، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 409 حالات مؤكدة، وتعافي 710 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5242 حالة منها 1162 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 541,610 حالات وبلغ عدد حالات التعافي 527,899 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 11 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8469 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
أرقام حالات كورونا بالمملكة:
إجمالي الإصابات 541,610
إجمالي الوفيات 8,469
وفاة جديدة 11
حالات شفاء جديدة 710
الحالات النشطة 5,242
حالات التعافي 527,899
إصابات جديدة 409
الحالة الحرجة 1,162
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