تطوير مهنية 2856 كادرا بتعليم ينبع

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وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي أن البرامج اعتمدتها وزارة التعليم بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني والجامعات وإدارات التعليم والتي نفذت على مدى شهر، حققت الأهداف المرجوة منها.
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