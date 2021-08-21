تطوير مهنية 2856 كادرا بتعليم ينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 2856 متدربا ومتدربة بتعليم ينبع من برامج مشروع التطوير المهني الصيفي بمرحلته الرابعة 1442هـ -2021م، بمجموع 41027 ساعة تدريبية عن بعد. وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي أن البرامج اعتمدتها وزارة التعليم بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني والجامعات وإدارات التعليم والتي نفذت على مدى شهر، حققت الأهداف المرجوة منها.



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