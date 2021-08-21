مدارس جدة تتأهب للعودة برؤية طموحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت مدارس تعليم جدة كافة استعداداتها لعودة المعلمين والمعلمات اليوم، واستمرار الرحلة التعليمية في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية، تمهيدا لاستقبال الطلاب والطالبات للدراسة حضوريا. وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أنه سيتم استقبال هذا العام الدراسي الجديد بكل ما يحمل من تحديات فرضتها ظروف الجائحة، برؤية تعليمية طموحة لامست جميع مكونات العمل التعليمي، بمبانيه، ومناهجه، وخططه الدراسية، ومساراته الجديدة، وأساليب تقويمه، وإجراءاته الصحيّة التي تضمن عودة آمنة لأبنائنا وبناتنا، وجميع منسوبي التعليم.



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