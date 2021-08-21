المملكة الأولى عالميا في 4 مؤشرات لريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المملكة نجاحا عالميا غير مسبوق في 4 مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي، حيث احتفلت باليوم العالمي لرواد الأعمال الذي صادف أمس، متصدرة المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، إضافة إلى تحقيقها لمراتب متقدمة في ستة مؤشرات أخرى، وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، والذي يقيس مدى اختلاف مستويات تحفيز ريادة الأعمال ونشاطها في العالم.

وجاء تفوق المملكة بتصدرها المرتبة الأولى عالميا في مؤشري «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و»سهولة البدء في عمل تجاري» كما تصدرت المرتبة الأولى أيضا في مؤشري «استجابة رواد الأعمال للجائحة» و»استجابة حكومة المملكة للجائحة» من بين 45 دولة.

المحفزات الكبيرة

ويأتي ذلك التميز إثر الجهود المثمرة والمحفزات الكبيرة والتسهيلات المختلفة، التي قدمتها القيادة لدعم رواد الأعمال، وفق رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي يولي اهتماما خاصا بدعم شباب وشابات المملكة من رواد الأعمال؛ ليكونوا عنصرا في بناء مستقبل وطنهم.

وبدعم من حكومة المملكة بذلت وزارة التجارة بقيادة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي جهودا أسهمت في إدراج المملكة ضمن قائمة أبرز الدول عالميا، للمنافسة في مجال ريادة الأعمال، حيث أسهمت تلك الجهود في تخطي الصعاب والتغلب على تحديات جائحة كورونا.

وأكد مركز «أداء» تزامنا مع اليوم العالمي لرواد الأعمال بأن تقدم المملكة في المؤشرات الدولية لريادة الأعمال تضمن المرتبة الثانية في مؤشر «امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد» ، ومؤشر «البنية التحتية» الذي يعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها.

المنافسة العالمية

فيما حققت المرتبة الثالثة في مؤشري «سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال» و»سهولة الدخول وديناميكيات السوق»، حيث يقيس الأخير مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية متفوقة على 42 دولة، كما نالت المرتبة الرابعة عالميا في مؤشري «دعم الحكومة للأعمال» و»قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق».