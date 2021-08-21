وصول فوج من معتمري أربيل العراق إلى المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل أمس الأول الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق «أربيل» عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ 100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام، والصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضي الله عنهما-. وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعد ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان السباعي، حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية. خطة الاستقبال





تقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن.



وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.



استخدام أحدث الأجهزة التقنية.



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