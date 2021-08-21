شكرا لقرائتكم خبر قياس رضا 94% من ضيوف الرحمن عن خدمات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك نحو 94 % من الحجاج في دراسة قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم في الحج، والتي نفذها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة خلال موسم الحج الماضي، وشملت 102 جنسية أدت الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأوضح عميد المعهد الدكتور تركي العمرو أن المعهد قام بدراسة قياس رضا الحجاج والمعتمرين بتكليف من نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية بدر بن سلطان، حيث يقيس المعهد مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين عن الخدمات والبنى التحتية وهذا التكليف جاء باعتبار المعهد جهة حيادية لا يقدم أي خدمة بشكل مباشر لضيوف الرحمن، مضيفا «قسنا أكثر من 16 خدمة مختلفة في 16 منطقة ونسعى من خلال نتائج هذه الدراسات لتجويد وتحسين الخدمات المقدمة لإثراء تجربة ضيف الرحمن، إضافة إلى تحقيق التوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 من خلال وضع المقترحات لزيادة الطاقة الاستيعابية في المستقبل».

ولفت إلى التركيز على أكثر من منطقة خلال رحلة الحاج سواء كان في منى يوم التروية أو مشعر عرفات أو مزدلفة أو منى أيام التشريق ومنطقة الجمرات وأيضا في المسجد الحرام، بهدف إرسال الاستبانة بعد الانتهاء من تقديم الخدمة مباشرة بحيث تكون الخدمة لازالت خصبة في ذهن الحاج، وهذه المرحلة الأخيرة من المشروع.

وزاد العمرو «كانت هناك استراتيجيات أخرى لقياس الرضا من خلال إرسال فرق ميدانية من قبل الباحثين المتخصصين في المعهد لأخذ الملاحظات عن طريق الميدان وأيضا توثيق المعلومات التي تأتي عبر البيانات الرقمية، إضافة إلى تواجد فريق من باحثي المعهد في القيادة والسيطرة بمركز العمليات الموحد»، منوها بأنه بعد نهاية الموسم لا يعتبر المعهد جهة تنفيذية بل تقدم هذه الدراسات للجهات المعنية بكل النتائج والملاحظات والتوصيات سواء إيجابية أو سلبية والمنهجية التي جرى استخدامها وقياسها.

مرتكزات استندت عليها الدراسة في ظل الإجراءات الاحترازية:

