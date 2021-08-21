بلدة ظهران الجنوب القديمة تتفرد بأسلوب عمارتها التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعددت الوجهات السياحية ومناطق الجذب التي اشتهرت بها منطقة عسير على مدار العام، وأمام زائرها وجهات متعددة بين طبيعتها البكر وأجوائها المعتدلة في فصل الصيف.

محافظة ظهران الجنوب «جنوب منطقة عسير»، تتميز بمواقعها التاريخية وقصورها وقلاعها الأثرية، وتتصدر تلك الأماكن «بلدة ظهران الجنوب» وسط السوق القديمة، وعرفت بمسجدها الأثري وساحاتها الشهيرة كمركز لالتقاء القوافل بين الشمال والجنوب، في حين يشتهر سوقها الشعبي الأسبوعي» سوق الخميس» بصناعة الخناجر والسيوف والجنابي.

السمة التاريخية

وعملت بلدية المحافظة على تطوير السوق، ببناء عشرات المحال التجارية المجاورة للسوق راعت فيها طبيعة المكان وأصالته، ونمطها المعماري حفاظا على السمة التاريخية والثقافية والسياحية، فضلا عن توفير مختلف الخدمات البلدية في الموقع.

وأوضح نائب رئيس جمعية بلدة ظهران الجنوب القديمة المهندس محمد الوادعي أن البلدة كمنطقة عمرانية يمكن تقسيمها حسب استعمالات الأراضي فيها إلى ثلاث مناطق متوازية أساسية.

بلدة ظهران الجنوب:







تقع جنوب منطقة عسير.



تتميز بمواقعها التاريخية وقصورها وقلاعها الأثرية.



عرفت بمسجدها الأثري وساحاتها الشهيرة كمركز لالتقاء القوافل بين الشمال والجنوب.



يشتهر سوقها الشعبي الأسبوعي «سوق الخميس» بـ:

صناعة الخناجر والسيوف والجنابي.

صناعة المنسوجات والجلود والأواني الفخارية والحجرية.

قسمت إلى 3 مناطق متوازية أساسية:

المنطقة الزراعية: تقع جنوب البلدة على ضفاف الوادي.

المنطقة السكنية: تتوسط بموقعها المنطقة الزراعية.

المنطقة التجارية: منطقة السوق الواقعة إلى شمال البلدة.