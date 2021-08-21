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محمد بن مسعود - الدمام - وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب بمدينة الرياض، مساء اليوم.
مثل الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما مثل القيصرية أحمد الحمدان المشرف العام عليها.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة ثقافيًا من خلال التعاون المعرفي، والثقافي، وإقامة فعاليات ثقافية مجتمعية بين الطرفين.
كما شملت الاتفاقية تسهيل المهمة أمام الباحثات والمؤلفات من خلال تقديم خدمات نوعية تُسهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم المرأة.
من جانب آخر، أكدت "الطويهر" أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كل الجهات لأجل خدمة تمكين المرأة ولأن الجانب الثقافي يعد من ركائز التمكين تم توقيع هذه المذكرة.
وأضاف أحمد الحمدان أن الاتفاقية تأتي ضمن مسارات القيصرية في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الثقافي لدى المجتمع والزوار، مشددًا على أن ثقافة المرأة السعودية محل اهتمام القيصرية.
يُذكر أن الاتفاقية تشمل إقامة ندوات نسائية ثقافية، وتمكين المؤلفات من توقيع الكتب في منصة توقيع الكتاب في قيصرية الكتاب.
جمعية نساء المستقبل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 09:40 PM"نساء المستقبل" توقع مذكرة تفاهم مع "قيصرية الكتاب" لتمكين المرأة ثقافيًا
وقعت جمعية نساء المستقبل مذكرة تفاهم مع قيصرية الكتاب بمدينة الرياض، مساء اليوم.
مثل الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما مثل القيصرية أحمد الحمدان المشرف العام عليها.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة ثقافيًا من خلال التعاون المعرفي، والثقافي، وإقامة فعاليات ثقافية مجتمعية بين الطرفين.
كما شملت الاتفاقية تسهيل المهمة أمام الباحثات والمؤلفات من خلال تقديم خدمات نوعية تُسهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم المرأة.
من جانب آخر، أكدت "الطويهر" أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كل الجهات لأجل خدمة تمكين المرأة ولأن الجانب الثقافي يعد من ركائز التمكين تم توقيع هذه المذكرة.
وأضاف أحمد الحمدان أن الاتفاقية تأتي ضمن مسارات القيصرية في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الثقافي لدى المجتمع والزوار، مشددًا على أن ثقافة المرأة السعودية محل اهتمام القيصرية.
يُذكر أن الاتفاقية تشمل إقامة ندوات نسائية ثقافية، وتمكين المؤلفات من توقيع الكتب في منصة توقيع الكتاب في قيصرية الكتاب.
، "نساء المستقبل" توقع مذكرة تفاهم مع "قيصرية الكتاب" لتمكين المرأة ثقافيًا ،
المصدر : الخليج 365
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