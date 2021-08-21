فلكية جدة: ظهور بقعة شمسية نشطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رصد، صباح اليوم السبت 21 أغسطس 2021، بداية ظهور بقعة نشطة فوق الطرف الشمالي الشرقي لقرص الشمس، وبالتزامن مع ذلك أطلقت سلسلة من التوهجات من الفئة (C)، وقد تسبب أقوى توهج منها في انقطاع لاسلكي منخفض التردد فوق المحيط الأطلسي.

البقعة ظاهرة مؤقتة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى الفوتوسفير أو كرة الضوء، إذ تظهر البقعة مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

جريان المجال المغناطيسي:

وأشار إلى أن هذه البقعة تتشكل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنه بما حولها.

منطقتان نشطتان للشمس:

وخلص أبو زاهرة إلى القول: إنه توجد منطقة نشطة في النصف الجنوبي للشمس، لذلك مع بداية الأسبوع ستكون هناك منطقتان نشطتان تواجهان الأرض.



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