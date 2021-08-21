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أمانة الحدود الشمالية تغلق 4 منشآت وترصد 23 مخالفة للاحترازات برفحاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

أمانة الحدود الشمالية تغلق 4 منشآت وترصد 23 مخالفة للاحترازات برفحاء

تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها

متابعات الخليج 365 - واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال أسبوع مايقارب من 400 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وأسواق النفع العام، أغلقت خلالها 4 منشآت ورصدت 23 مخالفة للاحترازات، وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

ويأتي ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة “”وأنظمة البلدية الأخرى، وتفعيل مبادرة “ممتثل”.

ودعت بلدية رفحاء الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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