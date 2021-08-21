وزارة الصناعة: رصد 116 مخالفة بالمواقع التعدينية خلال يوليو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، خلال شهر يوليو الماضي، عددًا من الجولات الميدانية للرقابة على المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم رصد نحو (116) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخاذ الإجراء المناسب لها.

وأوضحت الوزارة، أن الجولات الرقابية التي نفذتها شملت نحو (48) موقعًا في مختلف مناطق المملكة، حيث تم رصد مخالفات لاستغلال الخامات، تنوعت ما بين خام البحص بإجمالي مخالفات بلغت (55) مخالفة، والرمل العادي بعدد (38) مخالفة، بينما تم ضبط نحو (7) مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و(10) مخالفات لاستغلال مواد الردميات، بينما تم رصد (6) مخالفات في استغلال مواد الجبس، والرخام والحجر الجيري والطين.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي المواقع المخالفة، مؤكدة أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية التحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

الشرقية الأعلى بنسبة المخالفات:

وأشارت الوزارة إلى أن المنطقة الشرقية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 35 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ32 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ19 مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ16 مخالفة.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.



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