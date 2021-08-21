بدعوة من السعودية.. التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أفغانستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ بشأن الأحداث الجارية في أفغانستان، بدعوة من المملكة العربية السعودية.

وقالت المنظمة، في بيان لها: إنه بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد 22 أغسطس 2021م في مقر الأمانة العامة، اجتماعًا استثنائيًّا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

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