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شكرا لقرائتكم ضبط مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال والترويج لاستثمارات وهمية بحوزتهما 286 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال والترويج لاستثمارات وهمية بحوزتهما 286 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع أموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع والتحويل ليتم بعد ذلك تحويلها خارج المملكة، وضبط بحوزتهما مبلغ (286,000) ريال.
وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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