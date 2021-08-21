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ضبط مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال والترويج لاستثمارات وهمية بحوزتهما 286 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

ضبط مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال والترويج لاستثمارات وهمية بحوزتهما 286 ألف ريال

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي والترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع أموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع والتحويل ليتم بعد ذلك تحويلها خارج المملكة، وضبط بحوزتهما مبلغ (286,000) ريال.

وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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