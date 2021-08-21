أم القرى تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، عبر موقعها الرسمي، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

رسوم الغرف التجارية:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزارة التجارة بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد والذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ القيد في السجل التجاري إضافة للتخفيض للسنتين التاليتين.

إلغاء تعدد الاشتراكات:

كما تم إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل نفس اسم السجل الذي يحمل اشتراك قائم.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل كلفة بدء العمل التجاري.

وأبانت الوزارة بأنه ابتداء من السنة الرابعة والخامسة ستكون هنالك رسوم مخفضة، حيث ستكون 500 ريال للمؤسسات و200 ريال للشركات التي يكون رأس مالها أقل من 375.000 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسة.

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