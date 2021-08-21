سبب الشعور بالعطش بعد تناول المشروب الغازي في الحر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أرجع استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، أسباب الشعور بالعطش بعد تناول المشروب الغازي مع شدة الحرارة إلى ارتفاع مستوى الضغط الأسموزي داخل الخلايا، وهذا بدوره يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم والإحساس بمزيد من العطش.

وأضاف لـ”متابعات الخليج 365“، أن تروية العطش بالمشروبات الغازية من أكبر المخاطر الصحية التي تؤثر على الجهاز الهضمي، فأفضل وسيلة لمواجهة العطش تناول الماء أو عصير طازج وغير معلب.

تسبب جفاف الحلق:

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن تناول المياه الغازية يساعد على الارتواء من جفاف الحلق أثناء الطقس الحار، إلا أن ذلك غير صحيح، بل يتسبب في حدوث العطش، وتساعد على الإصابة بالتهاب الأمعاء، والشعور بحرقة المعدة، كما تسبب عسر الهضم وصعوبة في التمثيل الغذائي، والإصابة بالحموضة، كما تضر المشروبات باللوزتين والحلق، بالإضافة إلى ذلك تتسبب في زيادة الوزن، وهو سبب رئيسي للإصابة بالسمنة خلال الصيف.

تسبب هشاشة العظام:

وأوضح أن هناك أضرارًا أخرى للمشروبات الغازية، منها تأثيرها على الأملاح المعدنية المفيدة في الأطعمة، كما تسبب هشاشة العظام، واحتواؤها على كمية كبيرة من حمض الفوسفوريك يسبب في حدوث التهابات في المعدة، وتؤثر أيضًا على نسبة الكالسيوم الموجودة في العظام، كما تقلل من قدرة الجهاز المناعي في الجسم، مما تزيد من نسبة الإصابة بالعدوى.

الماء يروي العطش:

وخلص الدكتور الحسن إلى القول: في الصيف ومع ارتفاع الحرارة فإن تناول الماء يعد أفضل وسيلة للقضاء على العطش، فالماء يمد الجسم بما يحتاجه من السوائل، كما تمد المياه الجسم بالأملاح المعدنية اللازمة التي يمكن أن يفقدها الجسم عبر التعرق، لذا ينصح بضرورة تناول ما لا يقل عن لتري ماء يوميًّا في الصيف، كما يمكن إضافة بعض شرائح الليمون والبرتقال أو أوراق النعناع لإضافة النكهة للماء.



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