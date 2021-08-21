الإطاحة بـ15,900مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ 15,900 مخالف في مناطق المملكة خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقله داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات ١: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15,900 مخالف 5436 مخالفا لنظام الإقامة 9075 مخالفا لنظام أمن الحدود 1389 مخالفا لنظام العمل ٢: إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 454 شخصا 45 % يمنيوالجنسية 51 % إثيوبيو الجنسية 4 % جنسيات أخرى ضبط 23 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة ٣: ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ٤: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 78,286 وافدا مخالفا 65,164 رجلا 13,122 امرأة ٥: الأنظمة المنفذة بحق المخالفين: 58,317 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر 3887 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 8128 مخالفا جرى ترحليهم لبلدانهم

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