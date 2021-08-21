معالجة 800 بلاغ عبر مركز العمليات وتطبيق بلدي بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة الطائف 800 بلاغ عبر مركز العمليات الموحد وتطبيق بلدي.

وأوضحت الأمانة أن فرق العمل الميدانية سجلت تفاعلا سريعا مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تلقتها عبر مركز العمليات الموحد 940 وتطبيق بلدي، مشيرة إلى أن هذه الجهود الميدانية تأتي ضمن حملة «صور وأرسل»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية، لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت الأمانة أن الفرق الميدانية تعمل على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة، مشيرة إلى أن البلاغات الواردة شملت ملاحظات على النظافة، وحواجز الحفريات، والمخلفات الصلبة، وانطفاء أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.

بدوره أوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق الذكي، تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة، مما يجعل المواطن والمقيم شريكا أساسا في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري.