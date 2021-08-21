، التعادل سيد الموقف بين الفتح والفيحاء في الجولة الثانية ،

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حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح وضيفه الفيحاء (1-1) اليوم السبت خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في حين أضاف الفتح أول نقطة لرصيده؛ ليحل بالمركز الرابع عشر مؤقتًا.
افتتح المغربي سفيان بن دبكة هدفَي المباراة لمصلحة الفتح بعد جملة فنية مميزة، نفّذها زملاؤه، قبل أن يسدد فراس البريكان، كرة اصطدمت بالحارس، ثم ارتدت إلى مسجل الهدف الذي أسكنها في الشباك عند الدقيقة الـ23.
فرحة أصحاب الضيافة لم تَدُمْ سوى 3 دقائق؛ إذ أدرك الفيحاء التعادل سريعًا بهدف سجله البرازيلي رامون لوبيز بكرة قوية، سددها من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة طولية من اليوناني بانا يوتيس تاختسيديس مستغلاً غفلة من دفاع الخصم.
ومع بداية الشوط الثاني لاح الأمل للفتح عندما احتسب الحكم عبدالله الحربي ركلة جزاء لمصلحته، لكن المحترف المغربي مراد باتنا فشل في ترجمتها للهدف الثاني حينما سدد كرة ضعيفة، تمكن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش من التصدي لها (48).
الفتح الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 09:06 PM
اللقاء شهد إضاعة أول ركلة جزاء في الدوريالتعادل سيد الموقف بين الفتح والفيحاء في الجولة الثانية
حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح وضيفه الفيحاء (1-1) اليوم السبت خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في حين أضاف الفتح أول نقطة لرصيده؛ ليحل بالمركز الرابع عشر مؤقتًا.
افتتح المغربي سفيان بن دبكة هدفَي المباراة لمصلحة الفتح بعد جملة فنية مميزة، نفّذها زملاؤه، قبل أن يسدد فراس البريكان، كرة اصطدمت بالحارس، ثم ارتدت إلى مسجل الهدف الذي أسكنها في الشباك عند الدقيقة الـ23.
فرحة أصحاب الضيافة لم تَدُمْ سوى 3 دقائق؛ إذ أدرك الفيحاء التعادل سريعًا بهدف سجله البرازيلي رامون لوبيز بكرة قوية، سددها من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة طولية من اليوناني بانا يوتيس تاختسيديس مستغلاً غفلة من دفاع الخصم.
ومع بداية الشوط الثاني لاح الأمل للفتح عندما احتسب الحكم عبدالله الحربي ركلة جزاء لمصلحته، لكن المحترف المغربي مراد باتنا فشل في ترجمتها للهدف الثاني حينما سدد كرة ضعيفة، تمكن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش من التصدي لها (48).
، التعادل سيد الموقف بين الفتح والفيحاء في الجولة الثانية ،
المصدر : الخليج 365
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