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أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت) في مواجهات قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، بينهم شخص في حالة خطرة.
وشارك آلاف الفلسطينيين في مهرجان جماهيري بعنوان "سيف القدس لن يغمد"، في مخيم العودة الحدودي شرق مدينة غزة، رفضًا للإجراءات الإسرائيلية في القدس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأدان المشاركون في المهرجان استمرار تشديد الحصار على قطاع غزة.
وردّت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والمعدني، والغاز المسيل للدموع بكثافة.
إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-21
أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت) في مواجهات قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، بينهم شخص في حالة خطرة.
وشارك آلاف الفلسطينيين في مهرجان جماهيري بعنوان "سيف القدس لن يغمد"، في مخيم العودة الحدودي شرق مدينة غزة، رفضًا للإجراءات الإسرائيلية في القدس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأدان المشاركون في المهرجان استمرار تشديد الحصار على قطاع غزة.
وردّت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والمعدني، والغاز المسيل للدموع بكثافة.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
07:35 PM
بينهم شخص في حالة خطرة
أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت) في مواجهات قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، بينهم شخص في حالة خطرة.
وشارك آلاف الفلسطينيين في مهرجان جماهيري بعنوان "سيف القدس لن يغمد"، في مخيم العودة الحدودي شرق مدينة غزة، رفضًا للإجراءات الإسرائيلية في القدس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأدان المشاركون في المهرجان استمرار تشديد الحصار على قطاع غزة.
وردّت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والمعدني، والغاز المسيل للدموع بكثافة.
، إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة ،
المصدر : الخليج 365
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