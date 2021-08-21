- 1/3
- 2/3
- 3/3
قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، اليوم (السبت)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع في جبهة الطوير، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها.
وأضاف أن الاستهداف أسفَرَ عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.
الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين في تعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-21
قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، اليوم (السبت)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع في جبهة الطوير، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها.
وأضاف أن الاستهداف أسفَرَ عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
07:34 PM
أفشَلَ تسللهم إلى مواقعه في الطوير
قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، اليوم (السبت)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع في جبهة الطوير، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها.
وأضاف أن الاستهداف أسفَرَ عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.
، الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين في تعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.