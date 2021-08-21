، رئيس الاتحاد العربي يطلع على مرافق مركب محمد السادس الرياضي ،

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التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت في العاصمة المغربية الرباط، بمعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، في حضور عبدالله الغريري سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.
وتجول رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في مرافق مركب محمد السادس الرياضي واطلع على الخدمات الرياضية المختلفة التي يقدمها، مقدماً شكره وتقديره لوزير الثقافة والرياضة والشباب المغربي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كما التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة وبعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، وعقد اجتماعات ثنائية مع وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي ومع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
كما التقى رئيس الاتحاد العربي برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وكذلك التقى برئيسي ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، رشيد الأندلسي وأنمار الحائلي.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قد وصل ظهر اليوم السبت إلى العاصمة المغربية الرباط، لحضور ختام منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية والأبطال وتتويج الفريق الفائز بالبطولة في المباراة التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي مساء اليوم.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 08:10 PM
عقد اجتماعات ثنائية مع وزير الرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدمرئيس الاتحاد العربي يطلع على مرافق مركب محمد السادس الرياضي
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت في العاصمة المغربية الرباط، بمعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، في حضور عبدالله الغريري سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.
وتجول رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في مرافق مركب محمد السادس الرياضي واطلع على الخدمات الرياضية المختلفة التي يقدمها، مقدماً شكره وتقديره لوزير الثقافة والرياضة والشباب المغربي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كما التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة وبعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، وعقد اجتماعات ثنائية مع وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي ومع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
كما التقى رئيس الاتحاد العربي برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وكذلك التقى برئيسي ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، رشيد الأندلسي وأنمار الحائلي.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قد وصل ظهر اليوم السبت إلى العاصمة المغربية الرباط، لحضور ختام منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية والأبطال وتتويج الفريق الفائز بالبطولة في المباراة التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي مساء اليوم.
، رئيس الاتحاد العربي يطلع على مرافق مركب محمد السادس الرياضي ،
المصدر : الخليج 365
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