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محمد بن مسعود - الدمام - توّج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الثلاثي عادل المطيري وحسين الطويل ومحسن الشطي، أبطالًا لبطولة المملكة للمبارزة (عمومي)، في منافسات سلاح السايبر والأبيه والفويل، بعد أن حصدوا أعلى النقاط في الجولات الفضية والذهبية والماسية؛ وذلك على هامش منافسات الجولة الماسية التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
وحقق المطيري المركز الأول في منافسات سلاح السايبر ضمن منافسات الجولة الماسية، وحل أحمد القديحي (ثانيًا) وسعد البقمي (ثالثًا) ومحمد العمرو (الثالث مكرر).
كما حقق حسين الطويل ذهبية سلاح الأبيه، وحل خليفة العميري ثانيًا، وجواد الداوود (ثالثًا)، وفيصل عابد (الثالث مكرر).
وفي منافسات سلاح الفويل، نال محسن الشطي المركز الأول، وجاء إبراهيم الهديب (ثانيًا)، وعبدالعزيز العابد (ثالثًا)، وعلي البنعلي (الثالث مكرر).
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 08:01 PM"الصبان" توّج الأبطال.. المطيري والطويل والشطي أبطالًا للمملكة في المبارزة
توّج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الثلاثي عادل المطيري وحسين الطويل ومحسن الشطي، أبطالًا لبطولة المملكة للمبارزة (عمومي)، في منافسات سلاح السايبر والأبيه والفويل، بعد أن حصدوا أعلى النقاط في الجولات الفضية والذهبية والماسية؛ وذلك على هامش منافسات الجولة الماسية التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
وحقق المطيري المركز الأول في منافسات سلاح السايبر ضمن منافسات الجولة الماسية، وحل أحمد القديحي (ثانيًا) وسعد البقمي (ثالثًا) ومحمد العمرو (الثالث مكرر).
كما حقق حسين الطويل ذهبية سلاح الأبيه، وحل خليفة العميري ثانيًا، وجواد الداوود (ثالثًا)، وفيصل عابد (الثالث مكرر).
وفي منافسات سلاح الفويل، نال محسن الشطي المركز الأول، وجاء إبراهيم الهديب (ثانيًا)، وعبدالعزيز العابد (ثالثًا)، وعلي البنعلي (الثالث مكرر).
، "الصبان" توّج الأبطال.. المطيري والطويل والشطي أبطالًا للمملكة في المبارزة ،
المصدر : الخليج 365
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