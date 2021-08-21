شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية تغذية: "التمر" وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت أخصائية تغذية إن التمر يعتبر وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض.

وأوضحت الأخصائية خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أن التمر يوجد به المعادن والفيتامينات، ويجب تناوله مع أشياء معززة له مثل التمر والحليب والتمر والقشطة.

وأشارت:" التمر يشكل وجبة يستطيع الإنسان العيش عليها لفترات بدون أن ينقصه شئ آخر من جهة البروتينات"، موضحة أن التمر يعتبر من أغنى الفواكه والأغذية.

ولفتت إلى أن التمر معزز للجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، بالإضافة إلى إعطاء الطاقة اللازمة للجسم، مبينة:"حبتين تمر تعطي قوة ونشاط، فهو غذاء مناسب للأطفال والمرضعين والحوامل والمرضعات".