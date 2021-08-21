شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة إغلاق مستودع للأطعمة ومعمل خياطة ضمن حملة معالجة البغدادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية عن رصد وإغلاق منزلاً شعبيًا حولته عمالة إلى معمل للخياطة كما جرى إغلاق مستودع يستخدم لصالح مطعم اسيوي يفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية.

وجرى ضبط موقع عبارة عن منزل شعبي حولته عمالة إلى معمل للخياطة مشيراً إلى الفرق الميدانية صادرت كافة الأدوات المستخدمة في الموقع.

وأضاف "الدقس" أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مستودع المخالف للاشتراطات جرى استخدامه لتمويل أحد المطاعم المجاورة بالنطاق، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة مبيناً بأنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.