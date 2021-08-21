شكرا لمتابعة خبر عن متحدث "الحياة الفطرية": فيديو ذبح "الكنغر" ليس نظامي ونشره مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق بندر الفالح، متحدث المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقطع الفيديو المتداول عن ذبح "الكنغر"، مشيرًا إلى أن محتوى الفيديو ليس نظامي ومخالف.

وقال "الفالح": "من لحظة نشر المقطع تم رصده من قبل المركز وتم التعامل معاه بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالف والنظر لهذه المخالفة، واللائحة التنفيذية للكائنات الفطرية ونظام البيئة تنص على عدة مخالفات لابد من الحظر في الوقوع فيها"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "المركز معني بإصدار تراخيص استيراد للكائنات الفطرية للمملكة واستخدامات محددة للكائنات لا تشمل ذبحه ولكن بغرض التربية، ويبدو من قام بنشر المقطع لم يأخذ في الحسبان تعزيز الفكرة الخاطئة لذبح الكائنات الفطرية وتناولها كوجبات لأن كثير منها مهدد بالإنقراض وكثير منها في حالات حرجة واستخدامتها لا يدخل فيها طهيها في وجبات".

ودعا "الفالح" الجميع لعدم نشر الثقافة السلبية في التعامل مع الكائنات الفطرية خاصة أن أغلب ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع الكائنات ينشر فكرة سلبية، مؤكدًا أنه يجري حاليًا التعامل مع هذه المخالفة وسيتم إيقاع العقوبات المناسبة.