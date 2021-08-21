شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يتيح خدمة أولوية حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة تطبيق "توكلنا" خدمة أولوية حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الخدمة تتيح الأولوية للطلاب ممن هم ضمن الفئة العمرية من 12-18 عاماً للحصول على لقاح كورونا في أقرب مركز لقاح من خلال التطبيق.

وأوضحت أن الخدمة تهدف إلى سرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة للمدارس حضوريا، وحماية الطلاب والطالبات وأسرهم والمجتمع، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المجتمع التعليمي، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وجاءت آلية الحصول على الخدمة، عبر الدخول إلى الخدمات الصحية في التطبيق واختيار لقاح كورونا، ومن ثم تحديد التابع، وبعدها اختيار أولوية حجز موعد للبحث عن أقرب موعد أو اختيار المركز المناسب.