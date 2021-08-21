شكرا لمتابعة خبر عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف ماجد القصبي وزير التجارة، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وذلك دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي.

واشتملت اللائحة على إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، إضافة إلى تخفيض اشتراك السنتين التاليتين.

وتضمنت إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، كما إقرار ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إقرار ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه.