شكرا لمتابعة خبر عن "الحياة الفطرية": فيديو ذبح أحد الكائنات الفطرية مخالف للبيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للحياة الفطرية بيان حول المقطع المتداول لذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كـ "وجبة".

وقال المركز في البيان الذي أصدره أن ماتم خلال هذا المقطع يعتبر مخالف لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام كما أنه مخالف لائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

وأكد البيان أن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح، حيث قام المركز بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله.

ودعا الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها لكي لا يعرضوا انفسهم لأي اجراءات نظامية قد تطالهم .