شكرا لمتابعة خبر عن إبراهيم السليمان منتقداً فتيات السوشال ميديا: زوجوها خل تذلف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الكاتب إبراهيم السليمان ما طريقة حديث فتيات مشاهير "السناب شات" عن الزواج واعتباره سلعة لمن يدفع أكثر، مشيرًا لأهمية الحفاظ على المبادئ وتعاليم المجتمع الإسلامي.

وقال "السليمان" في سلسلة تغريدات له على تويتر: "لا يخلو مجتمع من المنحلين ونحن مجتمع بشري كسائر المجتمعات على الكرة الأرضية ولسنا ملائكة ولا ورثة المدينة الفاضلة".

وتابع: "القيم العربية الاصيلة متعمقة في مجتمعنا المسلم حيث شكلت بهذا المزيج العربي الاسلامي مجتمع تغلبه الفضيلة وحب الخير ومترسخة فيه المروءة والشهامة وعزة النفس".

واستكمل حديثه عن "الحرية": "غالبيتنا تردد الحرية لا تعني الانحلال والانسلاخ من القيم والأعراف بل الارتقاء بالفكر والتعاملات واحترام حدود الآخرين واختياراتهم ضمن أنظمة تكفل للجميع حق حرية ممارساتهم الشخصية وفق قوانين الدولة".

وأضاف: "يبقى الأهم وهو الرقابة الذاتية واحترام النفس والايمان المطلق بحقوق المجتمع عليك، وبعيدًا عن انتقادات الرجال الا أن فتياتنا اليوم هن من يخضن أشرس مواجهة شهدها المجتمع السعودي مع أخلاقيات الهابطات المنحلات".

واستطرد: "تجدهن في كل موقع يرفضن مثل هذه التصرفات ويواجهونها بالنقد.. بفضل الله القيم محفورة في نفوسهن واستعراض الارقام المليونية لا يضع لك قيمة بل يندرج تحت بند التسليع".

وأضاف مهاجمًا مشاهير سناب شات: "يظنون أن الرخص الاخلاقي رفعة ومكانة.. رفض المجتمع بوعيه جملة زوجوه يعقل لكني متأكد أنه بعد مقاطع مشهورة سناب أصبح مؤمن بجملة زوجوها خل تذلف".

وكانت خبيرة التجميل بدور البراهيم، قد أثارت جدلا واسعا في الساعات الماضية بعد كشف رفضها عرضا للزواج بمهر قيمته 266 مليون ريال.

وسخرت البراهيم خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي، من طريقة عرض الزواج عليها، حيث ظهرت تقوم بتعديل ملابسها قائلة: "أخاف أطلع صدي ويزيد مهري"، في جملة فتحت عليها باب الانتقادات.