شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف عن علاقة لبس الشماغ بالصلع "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري التجميل، الدكتور أحمد الحربي، عن أسباب الصلع وعمليات التجميل التي يكون عليها إقبال كبير مؤخراً.

وقال أحمد الحربي خلال حواره بقناة الإخبارية:"الصلع سببه الوراثة، ولا أعتقد لبس الشماغ لساعات طويلة قد يسرع الصلع".

وأشار إلى أن الإجراءات التي يوجد عليها إقبال أكثر في السابق هي زراعة الشعر وتجميل الأنف وما زال، مبينا أن عمليات الشفط والنحت والحصول على قوام رياضي أصبح متزايدا".