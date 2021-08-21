«الحياة الفطرية» عن مقطع ذبح الكنغر وطبخه: مخالف ونسقنا مع الداخلية لتطبيق الإجراءات

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبه.

وقال مركز الحياة الفطرية، في بيان صادر عنه اليوم، إن المقطع يعد مخالفًا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام.

وأشار إلى أن المقطع مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، مؤكدًا أن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح.

وأكد أنه قام بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية، بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية.