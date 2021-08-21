بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل أزمة بنكية دامت لـ4 شهور بسبب «هللة»

الرياض - محمد عبدالله - كشف المواطن ناصر بن جمعان، عن قصة الـ«هللة»، التي أدخلته في دوامة طالت 4 أشهر، وتسببت في أزمة كبرى له مع حساباته البنكية.

وقال المواطن جمعان، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إنه حاول نقل حسابه البنكي وتحويل راتبه من بنك إلى آخر، إلا أن مصالحه المالية تعطلت وأصبح رهين «هللة» أبقت حسابه نشطًا ولم تمكنه من الانتقال للبنك الآخر الذي تكفل بسداد تمويله لدى بنكه السابق.

وأضاف بن جمعان: «بدأت الواقعة في شهر رمضان الماضي بعد طلبي نقل حسابي البنكي الذي ينزل فيه راتبي الشهري من أحد البنوك لبنك آخر وتم إعطائي خطاب عدم ممانعة شراء كون لدي قرض تمويلي لدى البنك السابق وتوجهت للبنك الجديد بذلك الخطاب وطلبت قرضًا منه وتم تسديد المديونية السابقة لدى البنك الأول».

وواصل: «للأسف لم أحصل على إخلاء الطرف، علمًا أن النظام خلال 7 أيام عمل بعد التسديد تمنح بعده إخلاء طرف، وحتى الآن حساب القرض لدي آلياً نشط ولم يقفل وسبق وأن تقدمت بشكوى للبنك المركزي، ولكن البنك السابق ادعى بأن القرض متبقي منه هللة واحدة لم تسدد، وهي التي أبقت الحساب نشطًا، وتم سدادها».

وأتم: «طلب منى بنكي السابق التواصل مع خدمة العملاء وأطلب عملية عكسية للهللة، بأن تعاد لحسابي الشخصي وتمت إعادتها لحسابي الشخصي، وإلى الآن لم أستطع الحصول على إخلاء الطرف وحسابي في البنك الجديد موقوف حتى يأتي إخلاء الطرف، الأمر الذي ألحق بي ضررًا خلال هذه الفترة وعطل الكثير من مصالحي».

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