بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب تراجع إصابات كورونا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشار طب الطوارئ الدكتور، باسم البحراني، أن تراجع حالات الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة بالمملكة، بسبب عدة أمور أهمها الوعي المجتمعي بمخاطر الفيروس.

وقال البحراني في تصريحات لقناة «الإخبارية: «الخط البياني في الفترة الأخيرة يسجل تراجعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن بقينا لأشهر تتراوح الأعداد ما بين 1200 و1400، كان المنحنى خلالها متذبذبًا، لكن الحالات تتناقص في الوقت الحالي».

وأضاف: «هناك عدة أمور تلعب أدوارًا هامًا في هذه المسألة، أولها وعي الناس والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي نعول عليه كثيرًا، الأمر الآخر هو زيادة نسبة المحصنين في المجتمع، وهو دور مهم للتصدي للجائحة»، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 33 مليونًا تلقوا للقاح.

وتابع: «التحصين هو الدرع الوقائي للحماية من خطر فيروس كورونا، وسنلاحظ في الفترة المقبلة انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، وستزداد بالانخفاض عندما نصل للمناعة المجتمعية المطلوبة».

وأتم: «تحصين الطلاب والطالبات سيكون عاملاً مؤثرًا في منع انتشار الفيروس».

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