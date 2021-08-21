بالفيديو.. متحدث الحياة الفطرية يكشف عن تفاصيل واقعة «ذبح الكنغر»

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بندر الفالح، استدعاء المخالف في واقعة «ذبح الكنغر»، مشيرًا إلى أنه تم رفض الفعل بشكل قاطع وصريح.

وقال الفالح في تصريحات لقناة «الإخبارية: «من اللحظة الأولى لنشر مقطع الفيديو الخاص بذبح الكنغر، تم رفضه من الجهات المعنية برصد مخالفات الحياة الفطرية الإلكترونية، وتم التعامل مع الحادث واستدعاء المخالف».

وأضاف: «هناك عدة مخالفات على اللائحة التنفيذية الخاصة بالكائنات الفطرية، ولوائح نظام البيئة، وأول تلك المخالفات هي النشر».

وتابع: «المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو المعني بإصدار التراخيص لاستيراد الحيوانات، ولكن التراخيص تصدر لاستيراد كائنات محددة لا يشملها أن يتم ذبح تلك الكائنات؛ حيث تم الترخيص لهذا النوع بغرض التربية والإكثار من نوعه».

وواصل: «الكائنات الفطرية كثير منها مهدد بالانقراض، ويبدو أن من نشر هذا المقطع لم يأخذ في الحسبان مسألة الفكرة الخاطئة لقتل الكائنات الفطرية وتناولها كوجبات».

وأتم: «يجري حاليًا التحقيق في مخالفة ذبح الكنغر، وبالطبع سيكون هناك إيقاع للمخالفات اللازمة، وأدعو الجميع للإطلاع على لوائح نظام البيئة»، مشيرًا إلى أصحاب المقطع لم يشتروا الكائن بشكل مباشر أو نظامي.

وتفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات القطرية وطبخه كوجبة.

وقال مركز الحياة الفطرية، في بيان صادر عنه اليوم، إن المقطع يعد مخالفًا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام.

وأشار إلى أن المقطع مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية، ومنتجاتها، مؤكدًا أن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح.

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