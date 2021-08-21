أخبار السعودية اليوم.. 409 إصابات بكورونا.. و7 مناطق في الصدارة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 منها: 409 إصابات بكورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، و 7 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض ومكة في المقدمة.

7 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض ومكة في المقدمة

تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 126 إصابة جديدة، من إجمالي 409 حالات وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

409 إصابات بكورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 541610 حالات.

السعودية تتصدر المراتب الأولى في 4 مؤشرات لريادة الأعمال

سجّلت المملكة نجاحًا عالميًا غير مسبوق في أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي؛ حيث تحتفل باليوم العالمي لرواد الأعمال الذي يصادف اليوم السبت 21 أغسطس، متصدرة المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، بالإضافة إلى تحقيقها لمراتب متقدمة في ستة مؤشرات أخرى، وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال.

الصحة: إعطاء 33.5 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا في المملكة، 33.5 مليون جرعة معطاة حتى الآن، بمعدل 96 شخصًا تلقوا التطعيم من بين كل 100 شخص. (وفقًا للإخبارية).

السعودية تدخل مجال تصنيع الدرون بـ«حارس الأجواء»

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) توقيع اتفاقية لصنع طائرة بدون طيار (درون) « Sky Guard/ حارس الأجواء».

40% من الرجال بالسعودية يرغبون في عملية تجميل

كشف جراح التجميل الدكتور أحمد الحربي عن أن 40% من الرجال في السعودية لديهم رغبة وخطة مستقبلية في إجراء عملية تجميل.

وزير التعليم: لن نقبل أي تهاون أو تقصير للحفاظ على سلامة الطلاب

عقد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم السبت اجتماعًا بمديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ للوقوف على جاهزية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، ومتابعة حصول الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا كشرط للحضور للمنشآت التعليمية، والتأكيد على مسؤولية مديري التعليم في متابعة تطبيق النماذج التشغيلية، والإجراءات الاحترازية.

ضبط 15900 مخالف لأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية ضبط (15900) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بجميع مناطق المملكة، خلال أسبوع واحد فقط.

الفلكي الخضيري يتوقع أمطارًا مع دخول نجم سهيل

قال الفلكي عبدالله الخضيري: إن موعد دخول نجم سهيل بعد غدٍ الإثنين (23 أغسطس الجاري)، متوقعًا هطول أمطار غزيرة الفترة القادمة.

اليوم الوطني السعودي 2021 .. 4 وثائق تثبت تاريخ توحيد المملكة

ينتظر الملايين في المملكة العربية السعودية، اليوم الوطني السعودي 91 لعام 2021 ، حيث يعد من أهم المناسبات التي تحتفل بها المملكة، خاصة أنه يوم توحيدها وحملها اسمها الحالي.

الأحوال المدنية: المخالفات المرورية لا تمنع تجديد بطاقة الهوية

جدَّدت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، التذكير بأنَّ المخالفات المرورية لا تمنع من القيام بأي إجراء في الأحوال المدنية، ومن ضمنها تجديد بطاقة الهوية.

تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورؤية متدنية على 5 مناطق.. السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 5 مناطق بالمملكة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وكذلك رعدية، بجانب تكون سحب رعدية وتساقط البرد وسيول خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، إضافة لوجود تدنّ في مدى الرؤية.

الجوازات السعودية: 10 معلومات مهمة عن جواز السفر

كشفت المديرية العامة للجوازات عن آلية إصدار جواز السفر وتجديده، مشيرة إلى مدة صلاحيته ومدى إمكانية السفر الداخلي بدون جواز سفر والطريقة المثالية للتعامل مع فقدان جواز السفر وطريقة تغيير الصورة فيه.

الصحة للطلبة فوق 12 عامًا: الفاصل بين جرعتي لقاح كورونا 3 أسابيع

أكَّدت وزارة الصحة أن الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح فيروس كورونا، هو ثلاثة أسابيع، نافية ما يشاع بأنّه تمّ تقليص المدة الزمنية الى عشرة أيام.

أمانة الرياض: استقبال 13 ألف بلاغ خلال أسبوع واحد

أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) استقباله لأكثر من 13 ألف بلاغ خلال أسبوع (من 8 – 14 أغسطس 2021م)، بنسبة رضا بلغت 92%.

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