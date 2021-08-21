سلمان غزواني.. طبيب سعودي أنقذ الأطفال بـ331 عملية جراحية خلال 360 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - صُنف الدكتور سلمان غزواني، الأستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب بجامعة جازان، كأحد أفضل الأطباء المتميزين لعام 2020، عقب إجرائه 331 عملية جراحية خلال 360 يومًا.

ووفقا لبرنامج «120» بقناة الإخبارية، قام غزواني بتأسيس برنامج جراحة أورام الأطفال بالمنطقة، الذي أنقذ حياة العديد من الأطفال حديثي الولادة.

وقال غزواني، خلال مداخلة مع القناة، اليوم السبت، إن الفريق الطبي بالكامل شارك معه في هذه العمليات الجراحية، سواء من ناحية التشخيص أو العلاج ومتابعة العلاج، مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا في العام الماضي كان الضغط عاليا على المستشفى الذي يقدم جراحة الأطفال في المنطقة، حيث كانت التحويلات صعبة جدا إلى خارج المنطقة بحكم منع الطيران والتنقل، الأمر الذي دفعنا إلى تكوين فريق طبي متكامل نجح في إجراء هذه العمليات والتعامل مع كل الحالات الطارئة.

وأضاف: لقد تمكنا خلال شهر واحد من إجراء 64 عملية جراحية، مشيرا إلى أن هذا العدد من العمليات الجراحية قد يكون طبيعيا في المراكز الطبية المتقدمة خارج المملكة، لكنه استطاع نقل هذه الخبرات إلى المنطقة من أجل اللحاق بالركب العالمي في هذا النوع من الجراحات، حتى استطعنا الوصول إلى أعداد قياسية في هذه الجراحات.

وحول تأهيل فريق آخر للمساعدة في هذه الجراحات، أكد غزواني ان هناك تعاونا من كلية الطب بجامعة جازان، والإدارة العامة للشؤون الصحية من أجل استقطاب أطباء لتكوين فريق ثان، نظرا لوجود ضغط على جراحة الأطفال بالمنطقة، مشيرا إلى أنه بالفعل تم استقطاب استشاريين في تخصص جراحة الأطفال لزيادة عدد الطاقم الطبي ، فيوجد حاليا 6 استشاريين بجراحة الأطفال بعضهم سعودي، ووصلنا الآن إلى مرحلة جيدة جدا من ناحية إجراء العمليات الجراحية، حيث استطعنا إيقاف التحويلا إلى جدة والرياض والتي كانت تقدر من 60-70 حالة سنويا والتي بلغت في هذا العام 4 حالات فقط.

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