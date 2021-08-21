بينهم المسيء لأم المؤمنين.. «الأمن العام» يطيح بـ6 مواطنين في جرائم مختلفة

الرياض - محمد عبدالله - كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في الأيام القليلة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع «تويتر»، مقطع فيديو، أوضح فيها أنه تم القبض على مواطن في الرياض ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءات لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأعلن الأمن العام، أنه تم القبض على مواطن تورط في عدة جرائم، تمثلت في سرقة 6 مربكات في وضع التشغيل واستخدامها في نشل المارة.

وأضاف، أنه تم القبض على مواطنين في الرياض ارتكبا عدة جرائم تَمثلت في سرقة مركبة، واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة، والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية، مشيرًا إلى أنه تم القبض أيضًا على مواطن اعتدى على عامل محطة وقود.

وواصل الأمن سرد نجاحاته؛ حيث ألقى القبض على 3 مواطنين تورطوا بسلب مواش، تحت تهديد السلاح.

وأنهى الأمن العام مقطع الفيديو، بواقعة القبض على مواطن في جدة ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكيابل الكهربائية والمحلات التجارية.

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