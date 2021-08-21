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الصحة: على الجميع تلقي جرعتين لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا

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الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح للوقاية من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (409) حالات مؤكدة وتعافي (710) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5242) حالة منها (1162) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (541610) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (527899) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (11) حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8469) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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