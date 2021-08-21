«الموارد البشرية»: 3 خطوات لإلغاء ملف المنشأة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 3 خطوات لإلغاء ملف المنشأة.

جاء ذلك تفاعلا من وزارة الموارد البشرية، بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلاً: «هل عند إلغاء السجل التجاري يلغى ملفنا بمكتب العمل بشكل آلي، أم يمكنني إلغاءه الآن قبل إلغاء السجل لعدم حاجتي له؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لإلغاء ملف المنشأة لابد من: - تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي - شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص - الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة».

وعن وجود مشكلة في فتح الحسابات قال: «يرجى المحاولة مره آخرى ولأفضل تصفح للموقع يرجى استخدام اكسبلور، سفاري، كروم وكذلك استبدال الأجهزة الذكية بالتسجيل والدخول من جهاز حاسوب وتكرار المحاولة في أوقات مختلفة».

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