صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع أموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع والتحويل ليتم بعد ذلك تحويلها خارج المملكة، وضبط بحوزتهما مبلغ (286,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القصيم : القبض على مقيمين يروجان لاستثمارات وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.