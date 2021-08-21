ضبط مخالفين يصيدان دون تصريح في محمية ملكية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، مبينًا أن عقوبة الصيد دون تصريح غرامة تبلغ 10 آلاف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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