وزير التعليم يحذر الجامعات من التهاون في تطبيق إجراءات العودة

عقد وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم اجتماعاً برؤساء الجامعات؛ للاطلاع على تقارير الجاهزية للعام الجامعي الجديد، والعودة الحضورية لجميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس لمن تحصّل منهم على جرعتين.

وأكد ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية من قبل كل الجامعات والمعاهد وغيرها ، وعدم السماح لغير مكتملي التحصين بجرعتين بالحضور، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم غائبين، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب، مشدداً على تكثيف الجهود في مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية؛ لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على اللقاح.

وقال آل الشيخ: "تحصين أعضاء هيئة التدريس والطلبة مسؤولية رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه، وحثهم للحصول على جرعتي اللقاح ومتابعتهم في ذلك، وعدم السماح بدخول أي طالب أو عضو هيئة تدريس غير محصن، واتخاذ الإجراءات النظامية فيمن يخالف ذلك"، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة هو المسؤول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من" وزارة الصحة" و"وقاية"، ويتحمل بسلسلة تراتبية مع الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس تبعات عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، ولن نقبل بأي تقصير أو تهاون في ذلك.

وأضاف: على كل رئيس جامعة مع الوكلاء أن يقوم بزيارات تفقدية بدءاً من هذا الأسبوع لجميع المنشآت؛ للتأكد من توفر جميع المستلزمات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فيها، بما يمنح الطمأنينة في نفوس الطلبة، ويبعث برسالة إيجابية للمجتمع عن حجم الاستعداد في الجامعة، والقيام بعمليات محاكاة لعمليات الدخول والخروج للكليات، وتنظيم مقاعد الحضور في القاعات.

وأشار إلى أهمية التوافق على جميع الإجراءات في الجامعات، من خلال اللجنة الإشرافية العليا للعودة الحضورية الآمنة برئاسة معالي نائب الوزير للجامعات وعضوية جميع رؤساء الجامعات، مشدداً على العودة الحضورية الكاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين ممن تنطبق عليهم شروط العودة الحضورية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك.

ولفت معاليه النظر إلى ضرورة توزيع الجدول الدراسي على كامل اليوم؛ بما يضمن التباعد وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية، داعياً إلى الاستفادة من مكتسبات الجامعات خلال فترة وباء كورونا؛ المتمثلة في تمكين جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب من استخدام أنماط التعليم الإلكتروني وتطبيقاته المختلفة، وأن يتم تحديد نسبة من كل مقرر دراسي نظري تُقدم بطريقة التعليم عن بُعد، ومتابعة رئيس الجامعة لعملية القبول والتسجيل، والتأكد شخصياً من استيفاء الطاقة الاستيعابية للقبول وفق النسب المحددة في كل تخصص.

عقب ذلك استعرض معالي وزير التعليم مع رؤساء الجامعات تقارير الاستعداد للعام الدراسي، ونسب التحصين في الجامعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعمليات القبول.