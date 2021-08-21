الحياة الفطرية تلاحق أشخاصا ذبحوا كنغرا

أكد المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح أنه تم رصد مقطع لعدد من الأشخاص وهم يذبحون كنغرا في مقطع فيديو متداول، حيث أكد أن اللائحة التنفيذية للاتجار بالحياة الفطرية تنص على عدة مخالفات منها نشر مقاطع فيديو تتضمن ذبح الحيوانات الفطرية.

وأكد الفالح أن ما ظهر في مقطع ذبح الكنغر ليس نظاميا ويعد نشر محتواه مخالفة حسب الأنظمة، داعية الجميع في عدم نشر المقاطع السلبية التي تؤثر على الحياة الفطرية في المملكة، وعادة المقطع إيذاء للحياة الفطرية، مبينا أنه يتم التعامل حاليا مع هذه المخالفة وسيتم إيقاع العقوبة على المخالفين.