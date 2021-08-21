الحياة الفطرية تلاحق أشخاصا ذبحوا كنغرا

وأكد الفالح أن ما ظهر في مقطع ذبح الكنغر ليس نظاميا ويعد نشر محتواه مخالفة حسب الأنظمة، داعية الجميع في عدم نشر المقاطع السلبية التي تؤثر على الحياة الفطرية في المملكة، وعادة المقطع إيذاء للحياة الفطرية، مبينا أنه يتم التعامل حاليا مع هذه المخالفة وسيتم إيقاع العقوبة على المخالفين.
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