توكلنا يتيح حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المتوسطة والثانوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن إتاحة تطبيق “توكلنا” خدمة أولوية حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الخدمة تتيح الأولوية للطلاب ممن هم ضمن الفئة العمرية من 12- 18 عامًا للحصول على لقاح كورونا في أقرب مركز لقاح من خلال التطبيق.

تحصين الطلبة قبل الدراسة:

وتابعت أن الخدمة تهدف إلى سرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة للمدارس حضوريًّا، وحماية الطلاب والطالبات وأسرهم والمجتمع، إضافة إلى الحفاظ على صحة المجتمع التعليمي، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

آلية الحصول على الخدمة:

وأوضحت أن آلية الحصول على الخدمة تتمثل في الدخول إلى الخدمات الصحية في التطبيق واختيار لقاح كورونا، ومن ثم تحديد التابع، وبعدها اختيار أولوية حجز موعد للبحث عن أقرب موعد أو اختيار المركز المناسب.

وأكدت أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار اليوم والوقت، وبعدها تصل رسالة نصية بتفاصيل الموعد.



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