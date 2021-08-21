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قال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، إنه "دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحول الرقمي، أصدرنا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية".
وأبان أن اللائحة تشتمل على: إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين، وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع.
وأضاف "القصبي": "كما أقررنا ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه".
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 06:50 PM
أقرت ضوابط للحوكمة وتعزيز الشفافية وآلية لقياس الأداء والتقويم"التجارة" تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
قال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، إنه "دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحول الرقمي، أصدرنا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية".
وأبان أن اللائحة تشتمل على: إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين، وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع.
وأضاف "القصبي": "كما أقررنا ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه".
، "التجارة" تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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