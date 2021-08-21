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قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه رصد مقطع فيديو لذبح وطبخ أحد الكائنات الحية المرخص لتربيتها فقط، وجرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين فيه لنظام البيئة.
وتفصيلاً، فقد أشار المركز إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة، وأن ذلك يعتبر مخالفًا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وأن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح.
وأكد في بيان له، أن المركز قام بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله، داعياً الجميع في الوقت ذاته إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.
يذكر أن مقطع فيديو متداولًا يظهر في مجموعة من الأشخاص هواة الطبخ، وهم يعملون على طهي حيوان كنغر بعد ذبحة في أحد المناطق السعودية.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 06:28 PM
مخالف لنظام البيئة"الحياة الفطرية": ذبح وطبخ الحيوانات المرخصة للتربية يستحق العقوبة
قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه رصد مقطع فيديو لذبح وطبخ أحد الكائنات الحية المرخص لتربيتها فقط، وجرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين فيه لنظام البيئة.
وتفصيلاً، فقد أشار المركز إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة، وأن ذلك يعتبر مخالفًا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وأن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح.
وأكد في بيان له، أن المركز قام بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله، داعياً الجميع في الوقت ذاته إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.
يذكر أن مقطع فيديو متداولًا يظهر في مجموعة من الأشخاص هواة الطبخ، وهم يعملون على طهي حيوان كنغر بعد ذبحة في أحد المناطق السعودية.
، "الحياة الفطرية": ذبح وطبخ الحيوانات المرخصة للتربية يستحق العقوبة ،
المصدر : الخليج 365
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