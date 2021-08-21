- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري السبت، إنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن بقائه في صفوف السيدة العجوز، في خضم الشائعات المتواصلة حيال انتقاله.
وقال أليجري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باقٍ، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".
وأضاف: "كان دائماً يتدرب بشكل جيد وكان متاحاً دائماً، قرأت شائعات في الصحف، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".
وقد غاب البرتغالي هداف الموسم الماضي في إيطاليا (29 هدفاً) عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.
ونشر رونالدو نفسه رسالة طويلة الأسبوع الحالي ينفي فيها احتمالية عودته إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 06:07 PMالمدرب يؤكد بقاء اللاعب مع "اليوفي".. و"رونالدو": لن أعود إلى ريال مدريد
قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري السبت، إنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن بقائه في صفوف السيدة العجوز، في خضم الشائعات المتواصلة حيال انتقاله.
وقال أليجري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باقٍ، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".
وأضاف: "كان دائماً يتدرب بشكل جيد وكان متاحاً دائماً، قرأت شائعات في الصحف، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".
وقد غاب البرتغالي هداف الموسم الماضي في إيطاليا (29 هدفاً) عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.
ونشر رونالدو نفسه رسالة طويلة الأسبوع الحالي ينفي فيها احتمالية عودته إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك.
، المدرب يؤكد بقاء اللاعب مع "اليوفي".. و"رونالدو": لن أعود إلى ريال مدريد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المدرب يؤكد بقاء اللاعب مع "اليوفي".. و"رونالدو": لن أعود إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.